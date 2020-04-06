В Україні закриють майже всі пропускні пункти

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути тільки на машині і тільки в 19 пунктах пропуску, повідомляє Ехо Києва з посиланням на прес- службу Кабміну.

Це передбачено внесеними змінами до розпорядження Кабінету Міністрів України No 288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення".

Згідно з внесеними змінами, 7 квітня 2020 тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще в 28 пунктах пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення.

Крім того, в Україні тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного сполучення.

За матеріалами https://echokieva.com