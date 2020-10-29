В Україні змінили стандарти лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України оновило критерії госпіталізації, одужання та визначення ступеню важкості перебігу COVID-19.

Про це під час онлайн-конференції МОЗ повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, зміни до стандартів надання медичної допомоги при COVID-19 внесли через зростання захворюваності та збільшення кількості пацієнтів, які потребують госпіталізації.

За словами Ляшка, рівень сатурації (насиченості крові киснем) при вимірюванні пульсоксиметром, необхідний для визначення середньої тяжкості перебігу захворювання, змінили з 93% до 92%.

До критеріїв госпіталізації віднесли:

частота дихання - менш як 10 або більш як 30;

сатурація - менш як 92%;

порушення свідомості;

наявність низки супутніх захворювань:

декомпенсований цукровий діабет,

тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії,

імуносупресивні стани,

тяжка хронічна патологія дихальної системи,

серцево-судинної системи,

ниркова недостатність.

До критеріїв одужання віднесли:

відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без проведення додаткового ІФА чи ПЛР-тестування;

відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати взяття матеріалу для ПЛР-тестування, якщо воно дало позитивний результат;

відсутність клінічних проявів ГРЗ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

"Ми чітко прописали, що всі ці три критерії є рівноцінними й для прийняття рішення про завершення амбулаторно-клінічного лікування може бути використаний будь-який з них", - повідомив Ляшко.

За матеріалами nv.ua/