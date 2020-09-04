В Україні значно знизився рівень довіри до органів влади - опитування

Лідером недовіри серед соціальних інститутів в Україні є державний апарат - йому і чиновникам не довіряють 78% опитаних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.Рівень довіри до держапарату

Так, держапарату (чиновникам) зовсім не довіряють 36,5% респондентів. Скоріше не довіряють ще 41,2% опитаних. Скоріше чи повністю довіряють - відповідно 13,3% та 1,4%. Саме держапарат має найвищий баланс довіри недовіри - аж 63%.

"Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян (Збройні сили, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій)", - прокоментували соціологи. Чи довіряють українці органам влади

У Центрі Разумкова зазначають, що зараз спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то у липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% та 75% відповідно, президенту - 31% і 49% відповідно.

"Отже, якщо політичний сезон "осінь 2019 - весна 2020 років") починався зі стрімкого зростання довіри до органів влади, то входження у сезон "осінь 2020 - весна 2021р." відбувається на фоні падіння довіри до владних інститутів", - зауважили в соціологічній службі. Рівень недовіри до судової та правоохоронної системи

Згідно з даними дослідження, високим зараз є рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - 70,5%, Антикорупційному суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - 70%.

Серед правоохоронних структур дещо рідше висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки України (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, Нацполіції не довіряють 58% опитаних (довіряють - 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - біля 50%. Кому найбільше довіряють українці

Найчастіше громадяни України висловлюють довіру Збройним силам України (їм довіряють 65% опитаних), церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (53%), добровольчим батальйонам (53%), Державній прикордонній службі (52%), ЗМІ України (50%), Націгвардії (49%), громадським організаціям (47%). Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.Як проводилося опитування Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом "Демініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Були опитані 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально- демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. За матеріалами УНІАН.