В Україну прибув літак з Китаю із новою партією ПЛР-тестів та засобами захисту

У вівторок до України прибув літак, який доправив з Китаю додатково 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень, повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Радіо Свобода.

"Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України. Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби. Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення", - йдеться в повідомленні.

В ОПУ нагадали, що 30 березня з Південної Кореї до України прибув літак зі 100 тисячами ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.

30 березня ЄС виділив 80 мільйонів євро на підтримку України у боротьбі з коронавірусом. А 31 березня стало відомо, що США виділили Україні медичну й гуманітарну допомогу на суму 1,2 мільйона доларів, щоб обмежити розповсюдження COVID-19 на території країни.

Станом на 10:00 31 березня в Україні лабораторно підтвердили 549 випадків захворювання на COVID-19. Померли від COVID-19 13 людей. Вісім людей вже одужали, з них двоє дітей.

За матеріалами Крым.Реалии