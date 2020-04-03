В Україну за добу повернулися майже 7,2 тисячі громадян

Минулої доби в Україну повернулися маже 7,2 тис. її громадян.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Упродовж доби прикордонники здійснили понад 13,5 тис. контрольних операцій. Загалом, минулої доби в Україну повернулися маже 7,2 тис. громадян України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибули понад 3 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 4,7 тис. осіб, у тому числі майже 2,2 тис. іноземців.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров'я понад 8,7 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам'ятки. За матеріалами Укрінформ.