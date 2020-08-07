В "Укрзалізниці" розробили програму підвищення безпеки пасажирів у поїздах

Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах. Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Акцент на 5 найважливіших напрямках. Завдання: мати чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", - зазначає він.

Впровадження цієї програми дозволить нам мати чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців та воєнізованої охорони.

За матеріалами пресслужба АТ "Укрзалізниця".