В воскресенье Украина прощалась с жертвами крушения самолета Boeing 737

В воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь" началось прощание родственников с жертвами крушения самолета Boeing 737, который сбили в Иране.

Убитые горем украинцы встретили тела ангелов, которые доставили после идентификации в Тегеране

Борт с погибшими встретили со слезами на глазах и огромными охапками цветов. Церемония прощания будет длиться до 19:00.

Вместе с родственниками выразили свои соболезнования также сотрудники аэропорта и президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский вместе с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства встретил на взлетной полосе самолет с телами одиннадцати погибших граждан Украины: членов экипажа рейса PS752 Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб и пассажиров Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

После этого прошла закрытая церемония прощания. Владимир Зеленский возложил цветы и пообщался с родственниками погибших.