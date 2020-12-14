Вакцинацію від коронавірусу оплатить держава, - Радуцький

Вакцинація від COVID в Україні буде повністю проведена державним коштом. Всі витрати профінансує Міністерство фінансів.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, Мінфін виконає три вимоги профільного комітету Ради.

"По-перше, держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію населення від COVID-19", - зазначив Радуцький.

Крім того, Національна служба здоров'я отримає необхідне фінансування для розрахунків з лікарнями, які лікують пацієнтів з COVID, а в Бюджетному кодексі залишиться вимога про не менше 5% ВВП на медицину.

"Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин і проведення вакцинації, не повинно виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих "ковідних" пакетів", - додав Радуцький.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що розглядається питання забезпечення безкоштовною вакциною від COVID всіх українців, а не тільки групи ризику. За матеріалами https://dyvys.info