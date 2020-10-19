Вчені виявили вразливе місце у смертельно небезпечних коронавірусів

Вчені Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія в США з'ясували, що три смертельно небезпечних коронавіруси SARS-CoV-2, SARS-CoV- 1 і MERS-CoV можуть мати одні й ті ж вразливі місця, що дозволяє створити універсальний лікарський засіб проти цих патогенів.

Дослідники виявили понад 300 білків, що продукується клітиною, яка заражена. Ці білки взаємодіють з SARS-CoV-2. З них фахівці визначили 20 молекул, що впливають на те, скільки вірусних частинок кожного з трьох коронавірусів синтезується всередині клітин людини. Це білок Tom70, який взаємодіє з коронавірусним геном Orf9b, що належить як SARS-CoV-1, так і SARS-CoV-2. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Science.

Tom70 - це мітохондріальний фермент, який бере участь в переміщенні білкових молекул в мітохондрії з цитозолю. Він також грає роль в активації мітохондріальних сигнальних білків, що забезпечують захист проти вірусної інфекції. Однак вчені показали, що Tom70 грає на руку коронавірусу, і комплекс Tom70-Orf9b може бути використаний, як мішень для противірусних препаратів широкого спектра дії.

Лікарська ціль - це молекула або комплекс молекул, що належать патогену або організму-власнику, на який діє лікарський засіб, забезпечуючи терапевтичний ефект.

«У той час, як традиційні противірусні препарати впливають на вірусні ферменти, які часто схильні до мутації й, отже, призводять до стійкості до лікарських препаратів, вплив на білки, необхідні для реплікації вірусу, є стратегією, яка допоможе цього уникнути», - уклали вчені. За матеріалами РБК, new-s.com.ua