Велика субота: народні традиції та звичаї

Завтра настане Велика або Страсна субота, яка в 2020 році випадає на 18 квітня. Що це за день, які традиції і звичаї з ним пов'язані, що обов'язково потрібно зробити у Велику суботу напередодні Великодня, дізнайтеся в нашій статті.

Велика субота: значення свята

Страсна субота - це останній день Страсної седмиці, що передує світлому святу Великодня. У цей день віруючі згадують поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа, а також зішестя Господа в пекло.

Також у цей день ідуть останні приготування до святкування Воскресіння Христового, яке проходить в ніч із суботи на неділю.

Велика субота: традиції святкування

У храмах на Велику суботу під час богослужінь з'єднуються і скорботні, і святкові риси. На літургії Страсної суботи священики переоблачаются з чорних шат у білі на знак звершення головної таємниці християнства - Воскресіння Ісуса Христа і Його перемоги над смертю.

Традиційно після служби в цей же день відбувається перше освячення великодніх кошиків із пасками, крашанками та іншими частуваннями. Однак у 2020 році в зв'язку з оголошеним в Україні карантином через загрозу поширення коронавірусу прихожан просять не приходити до храмів, а залишатися вдома і дивитися святкові богослужіння онлайн. З цієї ж причини на великодній всеношній службі 17 і 18 квітня буде присутнє лише духовенство.

Щороку у Страстну суботу напередодні Великодня в Єрусалимі відбувається велике чудо православної церкви - сходження Благодатного вогню. Потім цей священний вогонь розвозять по всіх країнах і храмах.

У народі Велика субота - це час радісного очікування великодніх урочистостей, переживань перемоги Ісуса над гріхом і смертю.

Що можна і не можна робити у Велику суботу за народними прикметами

У цей день не можна займатися важкою і брудною працею, а також серйозною домашньою роботою.

Зате йдуть активні приготування до Великодня: можна пекти паски та фарбувати крашанки.

Страсна субота - це останній день Великого посту, коли ще не можна вживати в їжу скоромні продукти, тому дегустація великодніх страв заборонена.

Якщо у воду для вмивання покласти свячене яйце, то це додасть здоров'я і краси.

Неспання в ніч із суботи на Великдень обіцяє благополуччя і удачу в усьому, а також позбавляє хвороб.

А ще існує повір'я, що у Велику суботу не можна нікому відмовляти в проханнях.

За матеріалами Сегодня.ua