Виборцям із COVID-19 допоможуть проголосувати виїзні бригади, - Степанов

Виборці, що перебувають у лікарні, зможуть проголосувати на місцевих виборах у медзакладі за допомогою виїзних бригад.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Усі правила проведення виборів затверджено постановою уряду No846 від 22 липня. Нею передбачається, що вибори відбудуться навіть на територіях із червоним рівнем епіднебезпеки. Також передбачено, що людина на самоізоляції може подати відповідну заяву до 20:00 п'ятниці перед виборами, щоб до неї приїхали, і вона змогла проголосувати Вдома. Люди, які перебувають у лікарнях, будуть голосувати в лікарнях також за допомогою виїзних бригад", - сказав він.

"На виборчих дільницях передбачено весь комплекс протиепідемічних заходів: вхід здійснюється в масках, дотримання дистанції, наявність антисептика, люди мають використовувати свою ручку. Також передбачено, що якщо прийшла людина із симптомами коронавірусної хвороби, має бути передбачена окрема кабінка", - додав міністр.

Степанов зазначив, що забезпечення виборчих дільниць антисептиками, членів комісії масками здійснюється коштом місцевих бюджетів. За матеріалами censor.net/