Віцеспікер ВР пропонує скасовувати перехід на літній час
Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, яким пропонується скасовувати перехід із зимового на літній час шляхом переведення годинника. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Руслан Стефанчук
"Сьогодні зареєстрував законопроєкт про "Про обчислення часу в Україні" (реєстр. номер 4201), яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників. Доведено: щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб", - пише він.
Стефанчук зазначає, що прийняття закону "забезпечуватиме стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров'я і підвищенню працездатності населення".
Крім того, на його думку, проєкт закону спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.
"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора - Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначає народний депутат.
Також Стефанчук вважає, що законопроєкт сприятиме євроінтеграційним прагненням України. "Адже 84 % відсотків жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським Парламентом", - додав він. За матеріалами 1news.com.ua