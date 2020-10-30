Від коронавірусу помер ще один мер, переможець виборів
29 жовтня мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу. Про це повідомляє "Суспільне".
Голова Новгорода-Сіверського помер у Чернігові в обласній лікарні.
Головлікар медзакладу Андрій Жиденко розповів, що у Бондаренка була двостороння пневмонія і діагностовано коронавірус.
Мер був госпіталізований в ніч на 28 жовтня у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, а пізніше його під'єднали до апарату ШВЛ. У нього було уражено 80% легенів.
Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін.
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