Від коронавірусу помер ще один мер, переможець виборів

29 жовтня мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу. Про це повідомляє "Суспільне".

Голова Новгорода-Сіверського помер у Чернігові в обласній лікарні.

Головлікар медзакладу Андрій Жиденко розповів, що у Бондаренка була двостороння пневмонія і діагностовано коронавірус.

Мер був госпіталізований в ніч на 28 жовтня у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, а пізніше його під'єднали до апарату ШВЛ. У нього було уражено 80% легенів.

Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін.

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