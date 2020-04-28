Віктор Ляшко має найвищий показник довіри громадян

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко користується довірою 41% опитаних українців. Це найвищий показник довіри громадян серед діючих і колишніх керівників медичної галузі, пише група Рейтинг у коментарі до соцопитування.

При цьому Ляшку не довіряє теж багато людей - третина опитаних (31%), а кожен п'ятий (19%) не знає, хто це.

Главі МОЗ Максиму Степанову довіряє кожен четвертий (25%), і стільки ж українців йому не довіряють (26%). При цьому найбільше опитаних (38%) не знають, хто він такий.

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Якщо говорити про екс-керівників МОЗ, то Уляні Супрун довіряють лише 19% опитаних українців, а не довіряють цілих 63%. Не знають її лише 13% респондентів.

Попередньому голові відомства Іллі Ємцю довіряють 16% (не довіряють 33%, не знають 41%), а Зоряні Скалецькій - 13%, 39% і 41% відповідно.

Опитування за "випадковими" телефонними номерами з використанням комп'ютера проведене 24-25 квітня 2020 року серед 1200 українців від 18 років і старше у всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка не вище 2,8%.