Віктор Ляшко: В Україні розпочалась вакцинація від грипу

До епідсезону 2020-2021 років в Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу. Найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров'я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID- 19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", - зазначив Віктор Ляшко.

За словами заступника Міністра охорони здоров'я, до епідсезону 2020-2021 років в Україну поставлено 500 тисяч доз вакцини "Ваксігрип Тетра" (виробник - "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна); 45 тисяч доз вакцини "Інфлувак ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна); 120 тисяч доз вакцини "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна).

Зазначимо, протиепідемічні заходи для безпечного проведення імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 визначені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.04.2020 No13

Нагадаємо, минулого епідсезону в Україні вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%. За матеріалами Урядовий портал.