Виталий Кличко заболел коронавирусом. Чувствует себя нормально

Мэр Киева и бывший чемпион супертяжелого веса Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал, что очередной тест на коронавирус показал позитивный результат.

Кличко отправился на самоизоляцию. Отметим, что 25-го октября в Киеве состоятся выборы мэра, в которых Виталий принимает участие.

"Друзья, коронавирус подкрался в самый неудобный момент. Сегодня получил позитивный результат теста. Чувствую себя хорошо, но должен уйти на самоизоляцию", - написал Кличко.