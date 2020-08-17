Вночі невідомі підпалили автомобіль програми Схеми: корупція в деталях. (фото)

Як повідомив журналіст передачі Михайло Ткач, підпал стався біля будинку водія знімальної групи.

"Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, ви всі бачили, спалили", – пише Ткач.

За його словами, останній матеріал, який знімали на цьому автомобілі – це Королі доріг. Він стосувався того, як транспорт перших осіб держави порушує ПДР.

"Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово підкреслював, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку де живе водій", – написав Ткач.

"Слідчо-оперативна група, яка була на місці подій оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Поліцейські взяли матеріал на експертизу…

Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань. Тому для мене очевидно одне: підпал пов'язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається" – написала автор та ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька.

Раніше журналіст програми Схеми: корупція в деталях Михайло Ткач знайшов у себе вдома ознаки пристрою для прослуховування.

За матеріалами https://rubryka.com