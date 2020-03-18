По состоянию на утро 18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Их анализы отправлены в Киев для исследования. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам руководителя штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса в городе Львов Галины Сличной, все госпитализированные люди молодого возраста, которые вернулись из-за границы.

"Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это те люди, которые были за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболевания, но лабораторного подтверждения нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов", - рассказала руководитель штаба.

Также она отметила, что из этих 24 человек 12 - это жители города Львов.

Кроме того, в горсовете отметили, что во Львове продолжаются работы по мойке города. Коммунальные службы моют улицы, тротуары, остановки и скамейки.

"Сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами. Продолжают работать пылесосы. А районные администрации обеспечивают мытье подъездов в жилых домах", - сообщила заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Напомним, что из-за коронавируса в Украине закрыли границы, перекрыли междугородние перевозки и ограничили работу общественного транспорта. Развлекательные и общественные заведения закрыты.

В Украине по состоянию на сегодня зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, две женщины умерли. Два человека с коронавирусом - жители Киева.

По материалам 112.ua