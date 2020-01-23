ВОЗ не будет вводить ограничений между границами из-за коронавируса

23 января глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт провел брифинг, где высказался по поводу вспышки коронавируса (nCoV).

Он отметил, что количество случаев заражения вирусом, скорее всего, будет расти.

Все страны должны отчитываться в ВОЗ на случай выявления коронавируса.

- Главные рекомендации для граждан: хорошо мойте руки, консультируйтесь с врачами, если плохо себя чувствуете. В случае, если у вас были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять неочищенные продукты, - отметил глава представительства ВОЗ в Украине.

За все время было зарегистрировано 448 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, среди них - 9 летальных случаев.

Недавно Факты ICTV сообщали, что ВОЗ отложила объявление чрезвычайного положения из-за коронавируса в Китае.

По материалам МОЗ Украины, ICTV Факти