Встигнути до закриття: українців пропускають на кордоні з Польщею пішки

Аби прискорити оформлення громадян України на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею та розвантажити цей напрямок, прикордонники прийняли безпрецедентне рішення - відкрити піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники Мостиського загону разом з польськими колегами на автомагістралі А 4 біля пункту пропуску "Краківець", організували пропуск громадян, які повертаються в Україну в пішому порядку", - йдеться у повідомленні.

Для цього охоронці кордону розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілей. Усього забезпечено робочі місця для 7 експертів з перевірки документів. Оформлення громадян на вхід в Україну розпочалося о 17:00.

Спільно з органами місцевої влади, ДСНС та волонтерами наразі організовано 9 автобусів та мікроавтобусів для перевезення наших співвітчизників. Також очікується прибуття ще 9 транспортних засобів (від Львівської ОДА та додаткових від ДСНС).

Станом на 18.00 на цьому напрямку вже оформлено 160 громадян. За матеріалами Укрінформ.