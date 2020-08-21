Вступ України до НАТО підтримують 46,8% українців, 27,3% виступають за позаблоковий статус, а 16,4% - за вступ до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Такі дані всеукраїнського соціологічного опитування населення, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" з 8 до 15 серпня 2020 року, презентовані на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Якби найближчим часом відбувся референдум з питання вступу України до НАТО, 46,8% опитаних проголосували б за вступ, 33,3% - проти. 9% не брали б участі в голосуванні, а 10,9% не змогли відповісти.

На референдумі про затвердження позаблокового статусу України, 27,3% проголосували б "за", 37,3% - "проти", 12,5% не брали б участі в голосуванні, а 22,9% не змогли відповісти.

Вступ України до ОДКБ на референдумі готові підтримати 16,4% опитаних, 51,1% - проти, 12,8% не брали б участі в голосуванні, а 19,7% не змогли відповісти.

Під час опитування "Думка й погляди населення України, серпень 2020" було опитано 3012 респондентів, похибка вибірки 1,1-1,83%. За матеріалами Інтерфакс-Україна.