В'їзд в Україну буде прив'язаний до проходження тесту на коронавірус, - Кулеба

В Україні планують ввести обов'язкове проходження тесту на коронавірус при в'їзді в країну. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

За його словами, проведенням тестів буде займатися Міністерство охорони здоров'я.

"Незабаром в'їзд громадян в Україні буде безпосередньо прив'язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ідея в тому, що при перетині кордону людина повинна пройти тестування. Так, це незручність, тому що займає певний час, але це дозволить проконтролювати, перетинає кордон чи здорова людина", - сказав Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні вдень на столичний залізничний вокзал прибув потяг з Латвії. Кілька годин пасажирів поїзда не випускали з вагонів. Майже у кожного пасажира була виявлена висока температура. Близько 20:30 евакуйованих українців почали випускати з поїзда "чотирьох столиць". За даними Моз, у них не виявили коронавірус після проведення швидкого тесту.

Зазначимо, станом на 23 березня в Україні офіційно підтверджені 73 випадки коронавіруса. З них 26 випадків захворювання були виявлені вчора, 22 березня