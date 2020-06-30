Лоукостер Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з України до європейських міст. Маршрутна мережа буде розширена з вересня 2020 березня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Wizz Air.

Повідомляється, що з вересня українці зможуть скористатися перельотами з Києва та Львова до Пардубіце (Чехія). З березня 2021 відкриються напрямки маршрутами з Одеси до Мілана (Мальпенса), Болоньї та Рима. Бронювання квитків вже є на сайті авіакомпанії.

Фото: нові рейси Wizz Air з України

Wizz Air підкреслює, що з урахуванням оголошених українцям пропонують 71 маршрут в 13 країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія продовжила заборону на авіарейси з України як мінімум до 15 липня; рішення прийнято у зв'язку з тим, що епідеміологічна ситуація не відповідає критеріям Європейського союзу.

З середини червня Wizz Air відновила польоти з українських аеропортів до країн, які приймають рейси з України; літаки цієї компанії літають до Угорщини, Данії, Німеччини та Греції з Києва, Одеси, Львова і Харкова.

За матеріалами РБК-Україна