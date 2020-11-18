Як діяти у разі зараження COVID-19, якщо немає сімейного лікаря

Пацієнтам, які не мають декларації з сімейним лікарем у разі підозри на захворювання COVID-19 необхідно подзвонити за номером контакт-центру МОЗ (0- 800-60-20-19) та отримати номер телефону амбулаторії.

Про це написав у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який зараз перебуває на самоізоляції через зараження коронавірусом.

"Алгоритм дій для пацієнта, який має підтверджений COVID-19 (або підозру), але не має підписаної декларації із сімейним лікарем наступний: подзвонити за номером контакт-центру МОЗ (0-800-60-20-19) та отримати номер телефону амбулаторії, яка закріплена за вашим районом. Зв'язатися з амбулаторією, надати свої персональні дані. Реєстратура зафіксує інформацію та сконтактує із сімейним лікарем. Далі вже сімейний лікар телефоном консультує, призначає лікування та слідкує за станом протягом всього перебігу хвороби", - написав Степанов.

Також перелік цих номерів амбулаторій можна знайти на офіційному сайті НСЗУ в розділі "Для громадян".

Крім того, якщо є підозра на COVID-19 і немає тесту, сімейний лікар відправляє за адресою пацієнта мобільну бригаду для проведення дослідження на коронавірусну хворобу.

Міністр відзначив, що підписати декларацію з лікарем можна вже після одужання. Зараз МОЗ опрацьовує можливість підписання декларацій з сімейними лікарями онлайн.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом українців почнуть сповіщати, що вони перебували в одному приміщенні із хворим на коронавірус.

Нагадаємо, що в Україні станом на 18 листопада 2020 року підтверджено 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

За матеріалами Прямий канал.