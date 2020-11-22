Явка виборців на повторних місцевих виборах склала 29,3% - ОПОРА

Явка виборців на повторних місцевих виборах в 11 містах України склала 29,3%, повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Інтегрована явка виборців за даними Громадянської мережі ОПОРА станом на 20:00 в 11 громадах становить 29,3% (похибка 1,4%). Нагадаємо, що явка 25 жовтня на цей час була 36,88 за даними ЦВК і 35, 9% за даними ОПОРИ (похибка 1,14%), 15 листопада явка була 23,9%", написала Айвазовська в неділю в Фейсбуці.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.