Юрфаку КНУ Шевченка загрожує зрив вступної кампанії

Про раптову спробу ліквідувати юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка повідомили відразу кілька блогерів. За інформацією Олексія Голобуцького, на 18 червня керівництвом університету призначено засідання Вченої ради для розгляду питання про створення на базі факультету нового закладу - Інституту права.

"Створення Інституту права йде всупереч традиціям університету, оскільки тягне за собою ліквідацію юрфаку, якому 185 років", - зазначає Голобуцький.

Про невдоволення колективу факультету ідеєю поспішної реорганізації повідомив і Кирило Сазонов: "Що за поспіх? У чому актуальність питання? Чому не запитали ані викладачів, ані студентів? Спойлер - колектив не в захваті", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Про велику кількість проблем, які спричинить ліквідація факультету під час вступної кампанії, яка проходить під час пандемії, попередив і Віктор Таран: "Це все може поставити під сумнів вступну кампанію на юрфак 2020 року, яка і так під питанням через Covid-19".

У зв'язку з пандемією коронавірусу вступна кампанія на юридичний факультет дійсно була перенесена на 13 серпня. Реорганізація одного із символів університету Шевченка, який було засновано у 1834 році, – це тривалий процес, що вимагає отримання нової ліцензії на освітню діяльність, нової сертифікаційної документації на акредитацію та широкого кола інших формальних дій.

"Переоформити не встигнуть, адже вступна кампанія 2020 року ось-ось почнеться", - стверджує Голобуцький.

"Як бути з набором студентів в цьому випадку? Ані дітям, ані їхнім батькам не позаздриш. Багато хто, очевидно, вибере інший виш на тлі такої невизначеності", - пише Сазонов.

Блогери згадують високі рейтинги юридичного факультету КНУ серед юридичних вишів України і не розуміють, чим викликане таке раптове бажання його реорганізувати.

"Що взагалі не так з факультетом, якому майже 200 років? Репутація у нього серйозна, місця в рейтингах якості освіти країни найвищі", - зазначає Сазонов.

Неприпустимість спонтанності і поспіху підкреслює і Голобуцький, зазначаючи, що такий підхід ставить під сумнів доцільність ухвалення таких радикальних рішень.

Таран вважає, що подібні реорганізації потрібно робити спокійно і виважено: "Сподіваюся, що здоровий глузд переможе і така вперта реорганізація юрфаку не станеться".

За матеріалами 112.ua