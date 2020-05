З 12 травня у Києві побільшає рейсів громадського транспорту: маршрути

На тлі послаблення карантину із 12 травня у Києві буде збільшена кількість окремих рейсів громадського транспорту. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомили УНН у пресслужбу держадміністрації.

"Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту", - повідомив він.

Так, за його даними, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате.

"У режимi спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут No 20 "Житловий масив Корчувате - станцiя метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут No 33Т "ДВРЗ - станція метро "Чернiгiвська" i тролейбусний маршрут No 37-А "Станцiя метро "Лiсова" - вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка". Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту", - сказав Густєлєв.

Як зауважили у КМДА, сьогодні в умовах спецiального режиму щодня на маршрути виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусiв i трамваïв КП "Київпастранс". Весь рухомий склад проходить обов'язкову дезінфекцію - як перед виïздом на лiнiю, так i упродовж дня.

За матеріалами УНН