З 17 серпня у Києві дещо посилюються карантинні обмеження - Кличко

З понеділка, 17 серпня, у Києві дещо посилюються карантинні обмеження, оскільки столиця через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, опинилася у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки, повідомив мер Віталій Кличко.

Це пов'язано з тим, що заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%, і становить на сьогодні 52,2%, пояснив Кличко на брифінгу у п'ятницю.

"Із 17 серпня у столиці будуть посилені визначені урядом такі обмеження та заборони:

- перебування у громадських будівлях, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту - масок;

- перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

- заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, якщо захід відбувається на відкритому повітрі;

- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи;

- заповненість залів кінотеатрів і закладів культури може бути не більше ніж 50% місць;

- громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів лише у кількості місць для сидіння", - розповів мер.

"Ситуація - неприємна та складна. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийняття та лікування хворих на коронавірус... Не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо", - підсумував Кличко. За матеріалами Інтерфакс-Україна.