З "Борисполя" відтепер можна вилетіти за цифровим паспортом

З вівторка, 21 липня, за цифровим паспортом у додатку "Дія" можна вилетіти з аеропорту "Бориспіль".

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Державна авіаційна служба України затвердила відповідні зміни в технологічні інструкції летовища.

"Відсьогодні в аеропорту "Бориспіль" мандрівники можуть пред'являти цифрові версії паспорта громадянина України або біометричний закордонний паспорт через додаток "Дія" замість звичайного", - написав Криклій.

За словами міністра, до кінця тижня долучаться також Одеса, Львів і Херсон.

Опція стосується лише внутрішніх рейсів і особливо актуальна зараз, у період карантину.

Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів на засіданні прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту з зображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія".

Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів. На сьогодні понад 17 тис. українців тестують е-паспорти, а вже зовсім скоро вони будуть доступні кожному в мобільному додатку "Дія". Рішення дозволяє використовувати на території України паспорт у смартфоні замість ID-карти й біометричного закордонного паспорта. За матеріалами LB.ua