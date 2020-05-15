З наступного тижня в Україні мають почати масове тестування на антитіла до COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України готується провести масове тестування для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, передає пресслужба ОП.

За словами голови МОЗ, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня.

Загалом в Україні, станом на 15 травня, вже 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, померли 476 людей, одужали - 4473.Хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків. Померли загалом 24 медпрацівники, одужали - 1163.

В Україні зробили майже 9 тис. ПЛР-тестувань на коронавірус за минулу добу, це найбільше з початку епідемії. За матеіалами Прямий канал.