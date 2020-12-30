З України намагалися вивезти понад 2000 артефактів часів Візантії та бронзового віку

У вантажівці з паркетом з України в Сербії виявили велику археологічну колекцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство фінансів Сербії.

"У ніч на 29 грудня митники виявили 2 113 одиниць антикваріату різних періодів: бронзового віку, візантійського періоду, Середньовіччя, предмети давніх слов'ян та кельтів", - йдеться у повідомленні.

Здебільшого в колекції були підвіски, персні, інструменти та зброя.

У вантажівці також виявили браслети, брошки, шпильки, наконечники для списів, стріли, сокири, булави, ложки, ключі, ґудзики та монети.

Колекцію знайшли у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46- річний громадянин Сербії. У Міністерстві фінансів зазначають, що визначити її вартість без експертної оцінки неможливо.

За словами водія, він погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику плату. З ним мали зв'язатися після прибуття на територію Сербії. За матеріалами Укрінформ.