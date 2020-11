З Ужгорода та ще низки станцій припиниться продаж квитків

"Укрзалізниця" з 2 листопада припиняє продаж квитків з окремих залізничних станцій, зокрема з Ужгорода, повідомляється на сайті УЗ.

"З 00:01 2 листопада припиняється продаж квитків з залізничних станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострина, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також зі станції Ужгород припиняється продаж квитків на поїзди No17/18 Харків - Ужгород; No81/82 Київ - Ужгород; No107/108 Одеса - Ужгород; No29/30 Київ - Ужгород; No45/46 Ужгород - Лисичанськ; No3/4 Запоріжжя - Ужгород; No601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Крім того, зі станцій Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострина, Перечин, Ставне припиняється продаж квитків на поїзд No 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

З станції Пологи: на поїзди No 10/9 Маріуполь - Київ; No 84/83 Маріуполь - Київ; No 116/115 Київ - Бердянськ.

З станцій Сарата, Кулевча: поїзд No145/146 Київ - Ізмаїл.

Зі станції Салават-1: поїзди No 43/44 Івано-Франківськ - Київ; No 45/46 Ужгород - Лисичанськ; No 88/87 Ковель - Новоолексіївка; No 98/97 Ковель - Київ.

Зі станції Шепетівка: поїзди No 88/87 Ковель - Новоолексіївка; No 98/97 Ковель - Київ; No 43/44 Івано-Франківськ - Київ; No 45/46 Ужгород - Лисичанськ; No 91/92 Львів - Київ; No 217/218 Київ - Рахів.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через станції Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострина, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.

У зв'язку з ситуацією змінені маршрути прямування поїздів, зокрема, No 17/18 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Харків - Ужгород), No 29/30 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород), No 45 / 46 Батьово-пас. - Лисичанськ - Ужгород (замість Ужгород - Лисичанськ - Ужгород), No 3/4 Мукачево - Запоріжжя - Ужгород (замість Ужгород - Запоріжжя - Ужгород), No 81/82 Чоп-Пас - Київ - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород), No 107/108 Чоп-пас. - Одеса - Ужгород (замість Ужгород - Одеса - Ужгород).

За матеріалами Інтерфакс-Україна.