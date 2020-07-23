За добу в Україні 856 нових випадків інфікування коронавірусом

За добу в країні було проведено 14 498 тестувань методом ПЛР. У 11 областях України знизилася кількість активних хворих COVID-19, - РНБО

З початку пандемії в країні коронавірус підтвердили у 61 851 людини

За минулу добу в Україні виявили 856 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Ради національної безпеки й оборони України.

23 липня станом на 09:00 в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужали.

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Всього за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 52 нових випадки захворювання COVID-19, 1 - смерті та 62 - одужання, зараз в області хворіє 505 осіб (на 11 менше за добу);

- у Волинській області підтверджено 42 нових випадки захворювання, 1 - смерті та 47 випадків одужання, зараз в області хворіють 967 осіб (на 6 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 15 нових випадків захворювання, 1 - смерті, випадків одужання немає, зараз хворіє 182 людини (на 14 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 5 нових випадків захворювання, 70 осіб одужали. Зараз хворіє 391 особа (на 65 менше за добу);

- в Житомирській області 20 осіб захворіли та 37 одужали, зараз хворіє 295 осіб (на 17 менше за добу);

- в Закарпатській області 63 нових випадки захворювання, 3 випадки смерті та 63 випадки одужання, зараз хворіють 2 695 осіб (на 3 менше за добу);

- в Запорізькій області 9 нових хворих, нових випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 123 людини (на 9 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 76 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті та 11 випадків одужання, зараз хворіють 2 244 людини (на 63 більше за добу);

- у Києві 112 нових випадків захворювання та 25 - одужання, зараз хворіє 4 604 особи (на 87 більше за добу);

- у Київській області 32 нових хворих літа 68 осіб одужали, зараз хворіють 867 осіб (на 36 менше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано 1 випадок захворювання та 1 - одужання, зараз, як і добу раніше, хворіє 37 осіб;

- у Луганській області 6 нових випадків захворювання та 1 - одужання, зараз хворіє 31 людина (на 5 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 109 нових випадків захворювання Covid- 19, 4 - смерті та 71 випадок одужання, зараз хворіють 6 343 людини (на 34 більше за добу);

- в Миколаївській області 3 нових випадки захворювання та 12 - одужання, зараз хворіє 96 осіб (на 9 менше за добу);

- в Одеській області 31 новий випадок захворювання, 1 - смерті й 66 - одужання, зараз хворіє 1 446 осіб (на 36 менше за добу);

- у Полтавській області 11 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 1 - одужання, зараз хворіє 42 особи (на 9 більше за добу);

- у Рівненській області 71 новий випадок захворювання і 68 випадків одужання, зараз хворіє 1 117 осіб (на 3 більше за добу);

- у Сумській області 10 нових випадків захворювання і 2 - одужання, зараз хворіє 62 людини (на 8 більше за добу);

- у Тернопільській області 40 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 12 - одужання, зараз хворіють 892 людини (на 27 більше за добу);

- в Харківській області 64 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті та 56 осіб одужали, зараз хворіють 1 277 осіб (на 7 більше, ніж днем раніше);

- в Херсонській області 1 новий випадок захворювання та 1 - одужання, зараз, як і днем раніше, хворіє 21 особа;

- у Хмельницькій області зафіксовано 14 випадків захворювання та 26 - одужання, зараз хворіють 125 осіб (на 12 менше за добу);

- у Черкаській області 17 осіб захворіли та 5 - одужали, зараз хворіють 200 осіб (на 12 більше за добу);

- у Чернівецькій області 39 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 87 осіб одужали, зараз хворіє 1 459 осіб (на 49 менше за добу);

- у Чернігівській області 13 нових випадків захворювання та 36 - одужання, зараз хворіє 279 осіб (на 23 менше за добу).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За матеріалами: 112.ua, ZN.UA