За добу в Україні виявили 14496 випадків COVID-19

Протягом доби в Україні виявили 14496 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників. З початку пандемії лабораторно підтвердили 772760 випадків захворювання.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у соцмережі.

За минулу добу: госпіталізовано - 1 739 осіб; летальних випадків - 243; одужало - 15 372 особи; здійснено тестувань за добу - 72 678 (зокрема методом ПЛР - 47 172, методом ІФА - 25 506).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 75 376 випадків; Вінницька область - 17 988 випадків; Волинська область - 25 121 випадок; Дніпропетровська область - 40 966 випадків; Донецька область - 24 175 випадків; Житомирська область - 30 630 випадків; Закарпатська область - 23 880 випадків; Запорізька область - 33 615 випадків; Івано-Франківська область - 38 080 випадків; Київська область - 40 427 випадків; Кіровоградська область - 5 701 випадок; Луганська область - 6 610 випадків; Львівська область - 48 144 випадки; Миколаївська область - 19 894 випадки; Одеська область - 47 920 випадків; Полтавська область - 23 926 випадків; Рівненська область - 32 223 випадки; Сумська область - 31 184 випадки; Тернопільська область - 28 673 випадки; Харківська область - 57 267 випадків; Херсонська область - 11 087 випадків; Хмельницька область - 30 943 випадки; Черкаська область - 24 776 випадків; Чернівецька область - 34 432 випадки; Чернігівська область - 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За матеріалами np.pl.ua