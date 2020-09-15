За добу в Україні виявили 2905 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні виявили 2905 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані на сайті Ради нацбезпеки та оборони.

Всього з початку епідемії в країні було зареєстровано 159 702 випадки захворювання. Одужали 69 543 українця (за останню добу - 1267), померли 3264 пацієнти (за добу - 53).

Найбільше хворих за минулу добу з'явилося в Полтавській області (390), найменше - у Херсонській області (17).

Лідером за загальною кількістю випадків COVID-19 зараз є Київ (17 714).

Статистика у регіонах: Тернопільська - 9624 хворих (390 за добу); Харківська - 13 160 (307); Одеська - 9993 (306); Київ - 17 714 (285); Львівська - 17 243 (186); Івано-Франківська - 11 510 (153); Чернівецька - 12 394 (142); Київська - 7079 (118); Черкаська - 2688 (109); Запорізька - 2503 (100); Дніпропетровська - 3430 (88); Закарпатська - 8756 (81); Житомирська - 4470 (80); Рівненська - 10 635 (80); Волинська - 6428 (75); Миколаївська - 2114 (63); Чернігівська - 2846 (58); Донецька - 2154 (53); Сумська - 2553 (51); Хмельницька - 4058 (50); Вінницька - 4887 (43); Полтавська - 1253 (30); Кіровоградська - 929 (20); Луганська - 620 (20); Херсонська - 661 (17).

Дані по тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму і Севастополя відсутні. За матеріалами Інформатор.press