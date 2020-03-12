За стычки и нападение на Сивохо задержали 15 человек

Киевская полиция задержала 15 участников стычки на презентации Национальной платформы примирения и единства, которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что сегодня около 11:30 на презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве группа молодых людей устроила стычки, в ходе которых толкнули Сивохо. После этого они попытались сбежать.

"... однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело за хулиганство.

Фото: задержание за нападение на Сивохо (kyiv.npu.gov.ua)

Отметим, сегодня в КВЦ "Парковый" представители "Нацкорпуса" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса.

Напомним, Национальная платформа примирения и единства должна была стартовать еще в феврале, однако ее перенесли на фоне обострения боевых действий на Донбассе. По материалам РБК-Україна