За вторник в Украине зафиксировано 5 подозрений на коронавирус – главсанврач

За вторник, 10 марта, в Украине зафиксировано пять подозрений на коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, два образца уже доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья, три образца поставят до вечера среды.

Замминистра отметил возможность сокращения количества пунктов пропуска на границе.

"Будем рассматривать возможность впускать в страну только через определенные международные пункты. То есть, можем сократить количество пунктов въезда и выезда в страну - это мировая практика", - сказал он.