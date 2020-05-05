Заробітчан повезуть в п'ять європейських країн: МАУ готує спецрейси

В той час, як Чехія з 11 травня відкриває кордони для заробітчан, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) отримала замовлення на виконання чартерних рейсів з перевезення українців за трудовими контрактами в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Зараз МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу", - сказано в ньому.

Зокрема, 5 травня авіакомпанія має намір виконати третій спеціальний пасажирської рейс з Києва у Франкфурт (аеропорт "Хан") з перевезення українських громадян за трудовими контрактами.

Наголошується, що такі перевезення стали можливі завдяки співпраці з Міністерством закордонних справ і офісом віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Згідно з повідомленням, до обов'язкових умов подорожі належать наявність трудової візи, контракту строком від трьох місяців, медичної страховки, у тому числі на випадок COVID-19.

При цьому до перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком.

Раніше вже були виконані аналогічні рейси в Гельсінкі і Лондон.