Заручники "Плохого" розповіли, як до них ставилися в автобусі

Злочинець, який у Луцьку захопив автобус в заручники, ставився до заручників нормально. Проте в туалет на вулицю не випускав. Про це повідомили самі заручники, передають місцеві засоби масової інформації.

За їх словами, Кривош в цілому ставився до них добре, але на вулицю не випускав. Разом з тим він вітав їх з днем антисистеми і вимагав від державного керівництва визнати себе внутрішніми терористами.

"Добре ставилися до нас, нічого не скажу. В туалет він нам пропонував на відро, а на вулицю не відпускав", - розповіла одна із заручників.

За словами іншої утримуваної, "Плохий" просив заручників спокійно себе вести, щоб не було ніяких зайвих рухів. За матерiалами ZN.UA