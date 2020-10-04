Засновник бренду Kenzo помер від коронавірусу

Засновник бренду Kenzo Кендзо Такада помер від коронавірусу, повідомляє "Бі- бі-сі" з посиланням на французькі ЗМІ.

Такада був 81 рік, він помер в Американському госпіталі в Парижі.

Відомий своїми яскравими графічними і квітковими принтами, Такада був першим японським дизайнером, який отримав визнання французьких модних критиків.

Він народився поблизу Осаки, переїхав до Франції в 1960-х і провів там всю кар'єру. У 1970-х заснував всесвітньо відомий бренд Kenzo. У 1993 році Такада продав свій бренд одягу конгломерату LVMH, а ще через шість років пішов на пенсію.

Як зазначив представник Такади, японський майстер створив майже 8 тис. модних зразків і ніколи не переставав оспівувати моду і мистецтво жити. За матеріалами Інтерфакс-Україна.