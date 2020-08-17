Зеленський підписав указ про присвоєння Скрябіну звання Героя України

Глава держави Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну), музикантові, котрий загинув у ДТП у 2015 році.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook в понеділок, 17 серпня.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що в той страшний день кожен із нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину, - написав Зеленський.

Він також нагадав, що від початку військових дій на Донбасі лідер гурту "Скрябін" регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам.

"Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя - ручка, папір і мікрофон. Піснею він зціляв душу, словом - заряджав на боротьбу. За сильну, процвітаючу і непереможну Україну, - зазначив президент.

Зеленський вважає, що в кожного українця є свій гарний спогад, пов'язаний з піснями Кузьми.

"Він залишив слід у серці кожного. Він вчив нас не забувати та дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій. Приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину. І, звичайно, він вчив нас не соромитися своєї землі, тому що кожен - "Сам собі країна". Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно і щасливо, - додав президент.

"Ми завжди будемо пам'ятати тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на "місце щасливих людей, - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув у ДТП в Дніпропетровській області. Позашляховик лідера гурту "Скрябін" зіштовхнувся з молоковозом і виїхав на зустрічну смугу на повороті траси в Криворізькому районі. За матеріалами Слово і Діло.