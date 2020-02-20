Зеленский подтвердил, что эвакуированных из Уханя граждан разместят на Полтавшине

Эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины и иностранцы в течение двух недель пройдут карантин и обсервацию в Полтавской области

Об этом сегодня сообщил президент Владимир Зеленский, передает "ДС".

"Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украине не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - сказано в сообщении, опубликованном на страницах Зеленского в соцсетях.

Глава государства также высказался по поводу акций протестов в Полтавской области: "Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Как сообщалось, сегодня утром на въезде в пгт Новые Санжары произошли столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против размещения на территории Полтавской области эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Всего были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранных граждан.