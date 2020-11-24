Зеленський розповів, кого вакцинують від коронавірусу в першу чергу

В Україні першими вакциною від коронавірусу будуть щеплені групи ризику. Серед них медики, військові, вчителі і люди старше 60 років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що зараз ведеться робота щодо збільшення кількості тестів і посилення контролю за дотриманням карантинних заходів.

"Також ми збільшуємо кількість щоденних тестів, у тому числі безкоштовних тестів через мобільні бригади. Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок і кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів", - сказав Зеленський. За матеріалами РБК-Україна.