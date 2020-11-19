Зеленський схвалив штрафи за відсутність маски в громадських місцях

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" No 1000-IX, який Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.

Закон прийнято для запобігання поширення коронавірусної хвороби в країні. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.