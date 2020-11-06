Зеленський відреагував на смерть Жванецького

Сатира Жванецького стала для багатьох мудрістю, зазначив глава держави

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть легендарного сатирика Михайла Жванецького. Про це він написав у Twitter.

Він висловив співчуття рідним і близькім артистові.

"Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я - серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю", - написав президент.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть Михайла Жванецького. Він помер у віці 86 років. Про причини смерті поки не повідомляють. Колега артиста, директор московського відділення Всесвітнього клубу одеситів Сусана Альперіна в коментарі сайту "Сьогодні" повідомила, що Жванецький помер не від коронавірусу.

Відзначимо, що у жовтні Михайло Жванецький вимушено відійшов від концертної діяльності та залишив сцену через втрату працездатності. Це спровокувало чутки про те, що у сатирика почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. За матеріалами Сьогодні.