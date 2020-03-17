Зеленский: За рубежом организовали несколько хабов для украинцев

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за рубежом организовали несколько хабов для украинцев, которые не могут вернуться в Украину из-за закрытия границ и воздушного пространства. Об этом он сказал в своем видеообращение, которое было опубликовано в соцсетях.

"Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам", - заявил президент.

По словам Зеленского, на данные момент "хабовые точки" находятся в 11 городах мира. В частности, в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби, Праге, Берлине, Варшаве, Перемышле, Вене, Братиславе, Риге и Вильнюсе. Также сообщается, что список городов будет дополняться на официальном сайте Министерства иностранных дел. По материалам 112.ua