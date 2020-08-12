Зеленський зустрівся з випускниками, які набрали максимальні бали на ЗНО

У Міжнародний день молоді Президент Володимир Зеленський зустрівся з випускниками закладів загальної середньої освіти 2019/2020 навчального року, які набрали найбільше балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Глава держави зазначив, що ознайомився з інформацією про успішність кожного з присутніх і їхніми результатами ЗНО.

"Дуже пишаюся, що є такі дорослі, талановиті випускники й випускниці. Ви молодці. Тому я із задоволенням хотів з вами поспілкуватися, привітати вас. Одна надія на таких, як ви. Тому що нове покоління - це не просто молоді люди, а освічені люди, носії знань", - сказав Володимир Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що серед учасників зустрічі - випускники шкіл з різних регіонів, що свідчить про якісну освіту у різних куточках країни.

"Це дуже круто, що є (випускники. - Ред.) з усієї України. Це говорить про те, що стереотип, що тільки в столицях найрозумніші, - помилковий. Зараз ми бачимо свідчення цього", - зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що успішність учнів залежить не тільки від їхньої працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів. Глава держави висловив сподівання, що до кінця його каденції ситуація з оплатою праці педагогічних працівників зміниться на краще.

"Наші вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі чи де і як підзаробити", - зауважив він.

Глава держави поцікавився у присутніх, до якого університету вони планують вступати, ким мріють стати, яким було навчання у школах, чого бракувало навчальному процесу.

Особливий акцент у розмові було зроблено на розвитку науки та наукової діяльності в Україні. Діти зазначили, що після отримання освіти багато хто хотів би продовжити діяльність на батьківщині.

Президент погодився з тим, що держава має докладати зусиль для сталого розвитку різних галузей економіки й напрямів суспільної діяльності, а не робити це лише тоді, коли в цьому з'являється нагальна потреба, як, наприклад, модернізація армії фактично під час війни, забезпечення системи охорони здоров'я у розпал епідемії коронавірусу.

"Ми повинні на державному рівні це робити, щоб вмовити вас не їхати. Ми повинні робити все, щоб дійсно були такі економічні умови, щоб ви могли тут залишитися й знайти гарну роботу - і не лише в Києві", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також підтримав ініціативу надання президентських стипендій учням, які набрали максимальну кількість балів під час ЗНО. За матеріалами Вища освіта.