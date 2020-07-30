Житель Тернопільщини тричі заразився коронавірусом

У Тернопільській області місцевий житель втретє заразився коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук у Facebook.

За його словами, це ще раз доводить, що "навіть перехворівши на коронавірусну інфекцію, це не захищає від повторного захворювання".

У Тернопільській області продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 знаходяться на стаціонарному лікуванні, повідомив начальник управління охорони здоров'я.

Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов'язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації з захворюваністю, яка виникає через недотримання саме карантинних заходів", - зазначив Володимир Богайчук.

Також він підкреслив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах. Зокрема, у Монастирському районі області майже всі хворі перебувають у важкому стані.