Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ

Станом на 22 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій - 336,6 випадку на 100 тис. осіб, Сумській - 332,4, Тернопільській - 319,0 та Харківській - 309,0 областях.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Кіровоградській - 59, 5, Вінницькій - 103, 0, Херсонській - 118, 0 областях.

У Києві цей показник становить 222,7 на 100 тис. осіб, а загалом по Україні - 205,2 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID- 19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п'яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу - 7 053. За матеріалами Укрінформ.