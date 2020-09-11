Журналісти знайшли у родини Медведчука нерухомість в Болгарії вартістю 20 млн євро

П'ять болгарських компаній, підконтрольних родині українського політика Віктора Медведчука, володіють землею на узбережжі Чорного моря в Болгарії.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах Несебир, Поморіє і Царево. Це популярні курортні регіони в Бургаській області Болгарії.

Зазначається, що майже 23 гектари на болгарському узбережжі пов'язані з Медведчуком компанії скупили у 2007 році - через два роки після того, як він залишив впливову посаду глави Адміністрації президента Леоніда Кучми.

Для купівлі закордонної нерухомості в Болгарії створили п'ять фірм. Усі вони створені для купівлі-продажу, будівництва і здачі в оренду нерухомості. Загальний капітал їх складає близько 37 млн лев (майже 19 млн євро за нинішнім курсом). Кінцевим власником цих фірм у болгарському реєстрі компаній зараз зазначена дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко.

Нагадаємо, нещодавно українські журналісти викрили схему, за якою нафтопродукти з російського "Новошахтинського заводу", підконтрольного родині українського політика Віктора Медведчука, постачаються у США попри персональні санкції проти народного депутата. За матеріалами LB.ua